Il gran lavoro svolto da Pete Lau, attuale CEO nonché co-fondatore di OnePlus, non è passato inosservato e anzi è stato ricompensato con un ruolo di grande responsabilità in seno alla holding company della casa madre OPPO, quello di Senior VP e di Chief Product Experience Officer.

La notizia era stata dapprima diffusa dalla testata cinese paper.cn e poi è stata confermata direttamente da OPPO: Pete Lau ricoprirà i ruoli menzionati presso la Oujia holdings Ltd., nota a livello internazionale come OPlus.

Dal momento che quest’ultima – una società d’investimento che, come sottolineato a più riprese dallo stesso Pete Lau, non c’entra nulla con la BBK Electronics (a cui invece fanno capo anche altri brand come Vivo) – è azionista di rilievo di OPPO, Realme e OnePlus, è evidente come da questo momento in avanti Pete Lau rappresenterà una figura di riferimento per i prodotti di tutti e tre i brand, anzi, stando a quanto emerso finora, il compito principale di Pete Lau consisterà proprio nel rafforzare questa sinergia.

A tal proposito, infatti, il team di Android Authority ha ricevuto la conferma ufficiale che Pete Lau rimarrà anche CEO di OnePlus.

Se questa, dal punto di vista degli utenti, sia una buona oppure una cattiva notizia solo il tempo potrà dircelo. Se da una parte una maggiore coesione tra OPPO, Realme e OnePlus potrebbe contribuire positivamente alla crescita di tutti e tre, dall’altra i punti di contatto tra i prodotti dei tre marchi sono già adesso numerosi ed evidenti e si corre il rischio di svilirne eccessivamente l’identità.

