Che OnePlus si stia rimboccando le maniche per ampliare la propria gamma di smartphone non è affatto una novità. Lo dimostrano le numerose indiscrezioni che di recente hanno ventilato il prossimo arrivo sul mercato di dispositivi economici e di fascia media.

Dopo il lancio di OnePlus Nord, l’azienda di Pete Lau pare dunque puntare su un mercato in cui, fino a pochi mesi fa, non si era mai affacciata. Al momento c’è poco di chiaro, ma spuntano alcuni nomi in codici su cui val la pena soffermarsi.

I nuovi OnePlus Billie 2, 2T, 8 e 8T

Se il nomignolo “billie” non vi suona nuovo è semplicemente perché già un mese fa alcune indiscrezioni portavano sul tavolo tale nome in codice in riferimento a due smartphone che OnePlus potrebbe lanciare entro la fine del 2020.

Ora, da un post del leaker Mukul Sharma, vediamo che quei rumor trovano corrispondenza in un codice che rivela quelli che potrebbero essere i nomi commerciali di una serie in arrivo prossimamente:

billie2 – OnePlus Billie 2

billie2t – OnePlus Billie 2T

billie8 – OnePlus Billie 8

billie8t – OnePlus Billie 8T

Difficile dire se siano davvero i nomi definitivi, ma c’è ragione di pensare che fra questi ce ne sia almeno uno con un modem 5G a un prezzo ancor più conveniente di OnePlus Nord, da affiancarsi magari al cosiddetto “entry level killer” trapelato di recente. Staremo a vedere.

