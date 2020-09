Piccoli aspetti che fanno la differenza, specie per coloro che configurano una funzione per la prima volta. Con un aggiornamento a Play Services, Google inaugura un’interfaccia utente rivista per la configurazione iniziale di Android Auto, che grazie ad alcune modifiche grafiche e nuovi elementi per la UI risulta più intuitiva.

Lo vedete dagli screenshot: adesso la schermata di configurazione di Android Auto ha il tasto Connetti un’auto in primo piano e con un colore evidente, ed una volta premuto mostra una seconda schermata in cui vengono spiegate le due modalità di connessione, quella classica con il cavo USB e quella che immaginiamo sia destinata a spopolare in futuro, tramite connessione senza fili.

Toccando Connetti utilizzando Android Auto wireless viene illustrata la procedura che si avvale del Bluetooth per il pairing e dei comandi vocali per la prima configurazione e la successiva gestione del robottino verde in auto. È possibile che in diversi non visualizzino ancora la novità, il che non è dovuto alla mancanza della versione corretta dell’app di Android Auto ma alla necessità di ricevere l’aggiornamento tramite i Google Play Services.