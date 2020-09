La famiglia di smartwatch di Mobvoi presto si dovrebbe ampliare con un nuovo modello chiamato Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS.

Nelle scorse ore è stato lo stesso produttore a confermare con un messaggio su Twitter (poi cancellato) il lancio di questo nuovo device, il cui esordio ufficiale pare sia in programma per il 24 settembre 2020.

Cosa sappiamo di Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

Tra le feature del nuovo smartwatch di Mobvoi, almeno stando a tale messaggio pubblicato dall’azienda, vi sarebbe anche il supporto al tracciamento SP02, ossia una caratteristica ancora non molto comune e che potrebbe spingere verso l’alto il prezzo del device (su Amazon UK viene elencato come disponibile in pre-ordine a 399 sterline).

Oltre che sul supporto GPS, il nuovo orologio di Mobvoi potrà contare su Wear OS by Google e sull’atteso processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, CPU che dovrebbe garantire un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto alla media degli smartwatch basati su questo sistema operativo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per capire se la data del 24 settembre sarà confermata o se, al contrario, il lancio di questo smartwatch avverrà successivamente.