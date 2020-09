Huawei e Samsung stanno continuando a spingere a tutto gas sullo sviluppo di nuove soluzioni per i propri smartphone pieghevoli, ed in queste ore vengono pubblicate in rete alcune informazioni molto interessanti.

Huawei e Visionox lavorano a nuovi display

Il colosso cinese avrebbe cementificato la sua collaborazione con Visionox, azienda già alcuni mesi fa al centro di alcuni rumor per quanto riguarda lo sviluppo di fotocamere sotto il display.

Secondo i termini di questa collaborazione, Huawei e Visionox sarebbero a lavoro su una nuova generazione di display pieghevoli per essere utilizzati su smartphone dell’azienda cinese. Ad oggi pare che Huawei abbia siglato un contratto con Samsung per quanto riguarda i display da 8,03 pollici a risoluzione 2480 x 2220 pixel previsti per Huawei Mate X2, la cui produzione dovrebbe partire questo mese.

Gli ultimi rumor indicano che Huawei Mate X2 potrebbe avere un nuovo sistema di chiusura verso l’interno, con una piccola porzione del display pensata per restare sempre a disposizione dell’utente, anche in caso di chiusura del display.

Samsung guarda a Corning

I pannelli UTG (Ultra Thin Glass) di Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold2 5G sono realizzati da Samsung Display, azienda che gravita attorno a Samsung ma che presto potrebbe non essere più la scelta primaria per quanto riguarda i pannelli pieghevoli.

Diversi rumor indicano che il colosso sud coreano abbia avviato una collaborazione con Corning per la realizzazione di display pieghevoli, il tutto per non dipendere più da aziende esterne per l’acquisto di uno dei componenti più importanti per un foldable.

Un portavoce di Corning ha rivelato a ETNews che la compagnia americana è attualmente impegnata nell’approvvigionamento di una grande partita di display pieghevoli per un’azienda, ovviamente evitando di rivelare il nome; in molti scommettono che ci sia proprio Samsung dietro questo ordine.