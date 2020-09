Dopo anni di secondi e terzi posti, quest’anno Huawei è finalmente riuscita a superare Samsung nella classifica dei migliori produttori di smartphone in termini di unità spedite, ma il 2021 si prospetta molto diverso per la società.

Secondo un recente rapporto di The Elec, Huawei ha pianificato un taglio della produzione di smartphone nel prossimo anno e sembra che l’azienda preveda di produrre appena 50 milioni di smartphone nel 2021.

Huawei potrebbe produrre pochissimi smartphone nel 2021

50 milioni di unità rappresentano un calo del 74% rispetto ai 190 milioni di unità che il colosso cinese dovrebbe spedire quest’anno e il motivo principale sono le sanzioni e le restrizioni imposte dal governo degli Stati Uniti iniziate lo scorso anno che hanno reso quasi impossibile per l’azienda continuare a produrre smartphone.

Più recentemente il governo USA ha rincarato le restrizioni e aggiunto nuove sanzioni a Huawei e alle sue aziende sussidiarie come Qualcomm, MediaTek e TSMC che produce il chipset Kirin di Huawei, inoltre il governo degli Stati Uniti sta pianificando di applicare divieti anche nei confronti di SMIC, in modo che Huawei non avrà praticamente accesso ai chipset per i suoi smartphone.

In tutto questo dovrebbe guadagnarci Samsung che potrebbe spedire più di 300 milioni di unità di smartphone nel 2021.

