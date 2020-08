Torniamo ad occuparci della rimodulazione che WINDTRE ha in programma per il prossimo mese e che dovrebbe riguardare alcuni clienti con piani tariffari a consumo: dal 23 settembre 2020, infatti, dovrebbero passare ad un piano che prevede un canone mensile di 4 euro.

L’operatore telefonico ha già comunicato attraverso il proprio sito che gli utenti interessati da tale rimodulazione saranno avvisati tramite SMS o notifica dall’applicazione ufficiale.

Cosa sappiamo della nuova rimodulazione di WINDTRE

I clienti coinvolti passeranno ad un piano che prevede:

un costo di 4 euro al mese

0,29 euro al minuto per le chiamate effettuate verso tutti i numeri nazionali di reti fissa e mobile (senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo)

0,29 euro per ciascun SMS inviato

0,50 euro per ciascun MMS inviato

0,99 euro per 1 GB di traffico dati da usare nell’arco della giornata (soltanto in caso di utilizzo)

4 euro al mese di traffico incluso

Con riferimento ai 4 euro al mese di credito incluso, l’operatore telefonico ha precisato che potrà essere usato soltanto per il traffico e ogni mese si resetterà (ossia non sarà possibile accumulare la parte residua). Inoltre, in caso di mancato addebito del canone o di addebito parziale, il bonus non sarà accreditato (solo quando il pagamento sarà eventualmente completato, sarà accreditato l’importo di 4 euro, che manterrà comunque la stessa periodicità del canone).

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti interessati dalla rimodulazione in questione, pare che riguardi soprattutto ex clienti del brand WIND con piani tariffari a consumo e ad alcuni di essi sarebbe stata offerta la possibilità di passare gratuitamente a WINDTRE Basic.

