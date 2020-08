Sono iniziati in questi giorni i test con la rete 5G da parte di WINDTRE, come testimoniano alcuni utenti. Non è al momento disponibile un elenco ufficiale delle zone del Paese interessate dai test, che potrebbero riguardare solamente una piccola quota di clienti.

È comunque possibile che i clienti WINDTRE con uno smartphone 5G e una delle offerte 5G-Ready veda l’icona 5G, con la possibilità dunque di navigare utilizzando la rete ultra veloce dell’operatore. Tra le offerte che permettono già l’utilizzo della rete 5G troviamo WINDTRE Unlimited, che non comporta alcun costo aggiuntivo da parte degli utenti.

Ricordiamo che WINDTRE non ha ancora ufficializzato una roadmap per il lancio della propria rete 5G, anche se il CEO Jeffrey Hedberg ha affermato che entro la fine del 2020 dovrebbero essere coperti dalla rete di nuova generazione una decina di città, cifra destinata a salire a circa 70 entro la fine del 2021.

Se dunque possedete uno smartphone abilitato al 5G e avete un’offerte WINDTRE di tipo 5G-Ready fateci sapere nel box dei commenti se nella vostra zona sono in corso dei test con le reti 5G e come trovate la qualità del servizio.