Il team di WINDTRE ha proposto nelle scorse ore ad alcuni già clienti la possibilità di attivare un’offerta per navigare sul Web per qualche giorno senza pensieri: stiamo parlando di 100 Giga Weekend.

La nuova iniziativa dell’operatore telefonico prevede il pagamento di 1,99 euro una tantum e mette a disposizione degli utenti selezionati 100 giga di traffico dati da usare entro 72 ore (3 giorni) dalla sua attivazione.

WINDTRE propone 100 giga per tre giorni

La promozione in questione si disattiva automaticamente alla sua scadenza e i giga usati durante il periodo di validità saranno consumati con priorità rispetto a quelli attivi sulla scheda SIM (eccezion fatta per quelli eventualmente disponibili in omaggio).

Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore ai clienti selezionati:

Avviso da WINDTRE: hai diritto a 100 GIGA da utilizzare in 3 giorni a solo 1,99E. Per attivare rispondi WE100 a questo SMS entro il 30/08. Al termine dei 3 giorni si disattiva automaticamente. Benvenuto in un weekend pieno di GIGA!

Probabilmente tale iniziativa sarà riproposta anche nelle settimane a venire.

