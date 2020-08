In vista del proprio quattordicesimo anniversario Banggood, uno dei più noti e apprezzati store online cinesi, lancia l’iniziativa 9/9 VIP Day, che celebra con promozioni e sconti gli utenti VIP vecchi e nuovi.

Per i nuovi utenti è stata creata un’apposita pagina, con coupon esclusivi, regali e offerte a partire da appena 5 dollari. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata, alla quale potrete accedere solamente se non vi siete già registrati a Banggood.

Se volete avere una panoramica completa delle iniziative pensate per il 9 settembre e per le celebrazioni del quattordicesimo compleanno, è pronta un’apposita sezione, nella quale trovate maggiori dettagli. Sono moltissime le promozioni con i brand più famosi, i prodotti più apprezzati e tutte le più recenti novità di mercato:

In ogni sezione troverete nuove proposte, vendite lampo con codici sconti limitati, proposte esclusive dagli store ufficiali dei brand, sia quelli più famosi sia quelli emergenti, che vi permetteranno di ottenere ottimi risparmi. Per diventare membri VIP (link accessibile solo dopo aver effettuato il login) è sufficiente effettuare un ordine, cosa che vi permetterà di iniziare ad accumulare crediti.

Più saranno gli acquisti, e di conseguenza i crediti acquisiti, e più sarà semplice salire di livello e ottenere sconti e vantaggi sempre più interessanti. Non vi resta dunque che visitare Banggood, iscrivervi se non lo avete ancora fatto e iniziare a risparmiare.

Informazione Pubblicitaria