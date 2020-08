Ormai è questione di una o due settimane al massimo. Ma sul fatto che Sony Xperia 5 II sia prossimo alla presentazione non possono esserci dubbi. Lo dice il tenore delle indiscrezioni che giungono sempre più numerose e dettagliate, l’ultima delle quali ad opera di Evan Blass che attraverso delle immagini che per dettaglio e qualità potrebbero arrivare direttamente da Sony ci svela, di fatto, il prossimo “compatto” giapponese.

Previous Next Fullscreen

Sono le tipiche immagini che finiscono in brochure, comunicati stampa e kit promozionali dei dispositivi e che in anteprima ci suggeriscono alcuni dei punti salienti di Sony Xperia 5 II. In continuità con la tradizione aziendale, il “medio” dovrebbe essere impermeabile, fare grande affidamento sulle capacità multimediali, quindi con un kit di fotocamere completo di ultra wide e teleobiettivo curate nell’ottica da Zeiss, ingresso per il jack da 3,5 mm, audio stereo e funzioni specifiche per il gaming.

A differenza dei render visti nei giorni scorsi, questi di Blass evidenziano la porzione della superficie frontale riservata al display che come da tradizione dovrebbe offrire un livello qualitativo sopra la media. Sony persevera sulla propria strada che non è la stessa della concorrenza: sì a delle piccole cornici sopra e sotto lo schermo che agevolano la presa ed evitano soluzioni particolari per audio e sensoristica, il solito compromesso tra modernità e funzionalità.

Previous Next Fullscreen

Siete d’accordo con questa linea?