Si fa sempre più completo Google Maps negli USA che ha iniziato a segnalare in modo massiccio la presenza di semafori agli incroci. Non si tratta infatti di una vera e propria novità dal momento che negli scorsi mesi erano già giunte delle segnalazioni ma la diffusione tra gli utenti si è fatta importante nelle ultime ore, segno che i test preliminari hanno dato i risultati attesi.

Come spesso accade, anche la presenza dei semafori su Google Maps dipende da un’attivazione via server, per cui non c’è una specifica versione dell’app che abilita la visualizzazione. Dovranno attendere gli appassionati americani per vederli sia nelle app per Android ed iOS che nella versione web di Maps, dovremo attendere noi europei, presumibilmente più a lungo.

I semafori quindi vengono visualizzati su Google Maps in modo statico, e chi li può già visualizzare riferisce che bisogna zoomare un po’ per vederli. Vengono visualizzati pure durante la navigazione, ma non vengono utilizzati per rendere più precise le indicazioni vocali, almeno non ancora. È probabile comunque che Google lavori in direzione di una maggiore integrazione.