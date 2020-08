Samsung non è solo il più grande produttore mondiale di smartphone, ma rappresenta anche il punto di riferimento per quanto riguarda la produzione di memorie per dispositivi mobile e non solo. In queste ore il colosso sud coreano svela l’avvio della produzione di massa di RAM LPDDR5 da 16 Gb nella seconda linea di produzione a Pyeongtaek, in Corea.

Al via la produzione di RAM LPDDR5

I moduli RAM LPDDR5 da 16 Gb utilizzano il processo produttivo UEV (Extreme Ultraviolet) e si basano sulla terza generazione di processo a 10 nm, incrementando così le performance della RAM su dispositivi mobile così in grado di garantire il massimo delle prestazioni su 5G e non solo.

Jung-bae Lee, vice presidente esecutivo del ramo DRAM, annuncia l’avvio della produzione di massa delle RAM LPDDR5 sottolineando come “Le RAM LPDDR5 da 16 Gb elevano il settore industriale verso un nuovo livello […]. Continueremo ad espandere la nostra linea di DRAM premium per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, in quanto leader nella crescita del mercato delle memorie“.

I moduli RAM LPDDR5 da 16 Gb sono i primi ad essere realizzati utilizzando la tecnologia UEV, il che garantisce alla RAM alta capacità e maggiore velocità. Infatti, raggiungendo una velocità pari a 6.400 Mb/s, le RAM LPDDR5 da 16 Gb sono il 16% più veloci dei moduli RAM LPDDR5 da 12 Gb che invece si fermavano a 5.500 Mb/s. Per darvi un’idea più tangibile della velocità dei nuovi moduli RAM, essa è in grado di trasferire 10 film a risoluzione Full HD da 5 GB, per un totale di 51.2 GB, in appena un secondo.

Con una superficie pari a 128.900 metri quadri, Pyeongtaek Line 2 rappresenta la più grande linea di produzione di semi-conduttori mai realizzata fino ad ora, e fornisce moduli DRAM all’avanguardia e soluzioni V-NAND di nuova generazione. La RAM LPDDR5 da 16 Gb inizierà a fare capolino su soluzioni di fascia alta durante tutto il 2021, per poi eventualmente sbarcare anche in soluzioni legate al settore dell’automotive.