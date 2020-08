Negli ultimi giorni ci siamo spesso ritrovati a parlare di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ovvero lo smartphone indicato come diretto successore di Samsung Galaxy S10 Lite e pronto per entrare a far parte della grande famiglia di smartphone Samsung Galaxy S20.

Ecco i prezzi di Samsung Galaxy S20 FE

Dopo la clamorosa svista del team di Samsung Bulgaria che di fatto ha svelato l’esistenza della variante 5G di Samsung Galaxy S20 Fan Edition e le immagini a 360° che ci hanno permesso di scoprire tutto sul design del nuovo smartphone, un inedito rumor ci permette di scoprire quelli che dovrebbero essere i prezzi di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G al lancio.

Il rumor indica che la versione 5G dovrebbe avere un prezzo pari a 1148,65 dollari canadesi, pari a circa 740 euro al cambio. Nell’immagine leak è inoltre possibile notare i rimandi alle colorazioni navy, lavander, sky green, red, white e orange, ovvero le stesse che abbiamo avuto modo di apprezzare con il leak relativo al design a 360°.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe montare un pannello Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole. È atteso un processore Exynos 990 o Snapdragon 865 a seconda del paese in cui verrà commercializzato, con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili.

Dal punto di vista fotografico è atteso un modulo triplo con sensore grandangolare da 12 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e sensore telescopico da 8 MP con zoom ottico 3x. È atteso Android 10 con la UI 2.5 ed una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.