Dopo qualche settimana di indiscrezioni sempre più insistenti, anche per Samsung Galaxy M51 è arrivato il momento dell’ufficialità e il nuovo smartphone di fascia media di Samsung è già disponibile in pre-ordine in Germania.

Le principali feature di Samsung Galaxy M51

Dotato di un display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici, il nuovo device del colosso coreano può contare su un processore octa-core (dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 730 o 730G), 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Tra le altre feature troviamo una fotocamera frontale da 32 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore e una batteria da ben 7.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Dal punto di vista software, invece, lo smartphone arriva sul mercato con a bordo One UI Core, ossia una versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano dedicata ai dispositivi di fascia bassa (dovrebbe includere una modalità per gli scatti notturni e una modalità Pro ma non offrirà un’esperienza One UI completa).

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy M51 è già disponibile in pre-ordine in Germania in bianco e in nero ad un prezzo di 360 euro, con spedizioni in programma per l’11 settembre. Probabilmente a breve arriverà anche in altri mercati europei.