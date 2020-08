Sembra avvicinarsi il momento del debutto della serie Xiaomi Mi 10T, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. I nuovi smartphone Xiaomi, dovrebbero essere tre in tutto, sono destinati a sostituire la serie Xiaomi Mi 9T, versione internazionale della linea Redmi 20, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo sui mercati globali.

La versione che suscita maggiore interesse è ovviamente Xiaomi Mi 10T Pro, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe avere una scheda tecnica davvero ottima, fa vero top di gamma. Si parla infatti di schermo OLED a 144 Hz, batteria da 5.000 mAh e Snapdragon 865.

Al top anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 108 megapixel, anche se l’effettiva bontà si vedrà una volta che saranno note le caratteristiche degli altri tre sensori della fotocamera posteriore. Secondo alcune indiscrezioni, ovviamente non confermate ufficialmente, il prezzo di vendita in India potrebbe corrispondere a circa 475 dollari, meno di 450 euro, un prezzo davvero allettante per un simile dispositivo.

Va detto che rimane qualche dubbio sul display, che potrebbe essere di tipo LCD, vista l’assenza di un lettore integrato nello schermo, sostituito, con ogni probabilità, da un lettore inserito nel pulsante di accensione/sblocco. Per il momento dunque non ci sono certezze, anche perché a quanto pare non c’è corrispondenza con altri modello già in commercio, né con Redmi K30 Pro (arrivato in Italia col nome di POCO F2 Pr0) né con il nuovissimo Redmi K30 Ultra, entrambi con fotocamera frontale a scomparsa (i render di Mi 10T Pro mostrano una soluzione punch hole).

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori dettagli sulla prossima famiglia di smartphone targati Xiaomi.