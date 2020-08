Google Pixel 2 rappresenta ancora oggi un ottimo smartphone Android, provare per credere, e l’arrivo di Android 11 regalerà agli smartphone di Google l’ultima major release secondo il programma di 3 aggiornamenti software garantiti dal colosso di Mountain View per i suoi smartphone.

LineageOS 16 su Google Pixel 2

Se tutto ciò vi causa ansia per quanto riguarda il supporto alle nuove versioni di Android, state pur certi che il team di LineageOS sarà lì pronto ad accogliervi nella sua numerosa famiglia. In queste ore, infatti, Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL entrano ufficialmente a far parte dei terminali supportati dal team di sviluppo della famosa custom ROM, e più nello specifico della versione 16 di LineageOS, ovvero quella basata su Android Pie.

Ma c’è di più: come scoperto su Reddit dall’utente u/yagyaxt108 sul subreddit ufficiale della custom ROM, lo sviluppatore che si sta occupando del supporto di LineageOS 16 per la serie Google Pixel 2 è lo stesso che si occuperà anche del supporto della LineageOS 17.1 basata su Android 10.

All’interno dello stesso subreddit si scopre inoltre che un altro sviluppatore si occuperà di portare LineageOS 17.1 su Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, di fatto lasciando in disparte solo Google Pixel 4a.

In questo modo virtualmente tutte le generazioni di smartphone Google Pixel sono supportate dal team di sviluppo di LineageOS, sebbene non sia ancora chiaro quando le build della custom ROM saranno disponibili per i suddetti smartphone.