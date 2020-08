Samsung si prepara al nuovo evento Unpacked, previsto per il prossimo 1 settembre, nel quale verrà svelato al mondo il nuovo Samsung Galaxy Z Fold2 5G, la seconda generazione dello smartphone pieghevole del produttore coreano; dello smartphone si sa già molto, ma oggi abbiamo la possibilità di avere la scheda tecnica più completa possibile, almeno fino alla presentazione.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: ecco la scheda tecnica completa

Pubblicata da WinFuture, dovrebbe trattarsi delle scheda tecnica ufficiale di Samsung; molte informazioni ricalcano quanto già emerso in precedenza, arricchendosi però di alcuni particolari; senza ulteriori indugi andiamo a scoprire tutto sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Display interno di tipo Infinity-O da 7,6 pollici pieghevole al centro, Dynamic AMOLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 2208 x 1768 pixel;

Display esterno di tipo Super AMOLED da 6,2 pollici e risoluzione 2260 x 816 pixel, supporto ad HDR 10+ e filtro luce blu;

SoC Qualcomm Snapdragon 865+ (anche in Europa);

12 GB di memoria RAM LPDDR5;

256 GB di memoria interna UFS 3.1;

Comparto fotografico principale: grandangolare da 12 megapixel, pixel da 1,12 µm e apertura f/2.2; standard da 12 megapixel, pixel da 1,8 µm, 2PD OIS e apertura f/1.8; teleobiettivo da 12 megapixel, pixel da 1 µm e apertura f/2.4; non mancano tante funzionalità aggiuntive tra cui: sistema di telecamere hexa intelligente con assistenti fotografici, ottimizzazione automatica della scena e rilevamento errori, registrazione video 4K UHD con HDR10 +, stabilizzazione video ActionCam, super night shot, super slow motion con 960 fotogrammi al secondo, messa a fuoco live per effetti bokeh;

Fotocamera frontale da 10 megapixel, pixel da 1,22 µm e apertura f/2.2;

SIM: Nano SIM (4FF), eSIM;

Connettività: 4G (LTE), 5G , Bluetooth 5.0, WLAN, USB di tipo C;

Altro: sensore di impronte digitali sul lato, riconoscimento facciale, GPS, altoparlanti stereo AKG con tecnologia Dolby Atmos, assistente Bixby, cartella sicura Samsung Knox, emoji AR;

Sensori: impronte digitali, accelerometro, barometro, giroscopio, bussola, sensore di hall, sensore di prossimità, sensore di luce RGB;

Colorazioni: Mystic Black, Mystic Bronze;

Batteria: 4500 mAh (fino a 31 ore in 4G), ricarica rapida 25 W, ricarica wireless 11 W, Wireless PowerShare;

Dimensioni e peso: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm, 279 grammi;

Sistema operativo: Android 10 con Samsung One UI 2.5.

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, si parla di circa 1949 Euro in Germania, con un aumento atteso di un centinaio di Euro per gli altri paesi europei; si tratterebbe quindi di un prezzo in linea con la prima generazione di Samsung Galaxy Z Fold (in Italia a 2050 Euro).

Per quanto riguarda la disponibilità, Samsung Galaxy Z Fold2 5G dovrebbe essere disponibile nei negozi dal 18 settembre 2020.