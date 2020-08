Scopriamo insieme le ultime anticipazioni su due device in arrivo nelle prossime settimane come Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) e Sony Xperia 5 II.

Iniziando dal tablet di Samsung, il device sarà lanciato sul mercato in due varianti cromatiche, grigia e oro, ad un prezzo che in Europa dovrebbe aggirarsi intorno ai 230 euro.

Tra le sue feature non dovrebbero mancare un display da 10,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.000 x 1.200 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 662, 3 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria, Bluetooth 5.0, una batteria da 7.040 mAh, Android 10 con Samsung One UI 2.1, una variante WiFi e una LTE.

Il lancio in Europa dovrebbe essere in programma per l’11 settembre 2020.

Sony Xperia 5 II in due nuove immagini

Nelle scorse ore anche Sony Xperia 5 II è stato protagonista di un’apparizione in Rete: Evan Blass, infatti, ha pubblicato le immagini rendering che ci mostrano lo smartphone in grigio e in nero.

Le immagini mettono in risalto la parte destra della scocca, sulla quale è presente un tasto misterioso oltre a quelli dedicati al volume, all’accensione e alla fotocamera, destinato probabilmente a funzionare come tasto di avvio rapido di un’apposita app.

Ricordiamo che il nuovo telefono di Sony dovrebbe essere presentato ufficialmente il 17 settembre.