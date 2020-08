Il successo di uno smartphone non dipende soltanto dalle prestazioni che è in grado di garantire o dalle funzionalità software ma anche dalla qualità degli accessori che può vantare e pare che OnePlus abbia deciso di dedicarsi a questo aspetto con un nuovo programma.

Il produttore cinese, infatti, nelle scorse ore ha reso noto di avere avviato un programma per testare gli accessori OnePlus ed è alla ricerca di utenti che desiderino candidarsi per divenire OnePlus Accessory Testers.

Gli utenti che saranno selezionati dal team del produttore avranno la possibilità di provare almeno tre accessori nell’arco di un anno.

Come diventare un tester di accessori OnePlus

Per diventare un tester di accessori per il produttore cinese è necessario pubblicare una recensione di un accessorio che si possiede nel subforum Accessori: tale recensione non deve essere già stata pubblicata e dovrebbe essere scritta dallo specifico utente.

Stando a quanto si apprende dal regolamento, è accettata una sola iscrizione per utente e sarà possibile proporre la propria candidatura fino al 15 settembre.

Potete trovare il post dedicato all’iniziativa seguendo questo link.

Resta da capire se gli utenti selezionati testeranno solo accessori ufficiali o anche quelli realizzati da altre aziende che collaborano con OnePlus.

