Buone notizie per chi nei mesi scorsi si è incuriosito sentendo parlare dello smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 3, il primo a poter contare sul processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, CPU che dovrebbe migliorare in modo rilevante le prestazioni dei device su cui sarà montata: l’orologio è apparso su Amazon, che ci fornisce così qualche indicazione su prezzo e data di disponibilità.

Mobvoi TicWatch Pro 3 spunta su Amazon

Stando a quanto si apprende da Amazon UK, infatti, lo smartwatch di Mobvoi (attualmente in pre-ordine) nel Regno Unito sarà venduto a 399 sterline e le spedizioni dovrebbero partire il 30 novembre 2020 (pare che fino a qualche ora fa la data indicata fosse l’1 ottobre mentre il prezzo fosse 299,99 sterline).

Potete trovare la pagina dedicata su Amazon seguendo questo link.

Purtroppo non vi sono informazioni precise su quelle che dovrebbero essere le principali feature di Mobvoi TicWatch Pro 3 ma la presenza del nuovo chip di Qualcomm induce a pensare che potrà contare una migliore autonomia rispetto ai comuni smartwatch Wear OS, un sistema always-on per il display con molte più informazioni del solito e nuove e più ricche esperienze per le modalità sportive.