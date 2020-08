Tra le tantissime funzioni che Google ha riservato in esclusiva agli smartphone della gamma Pixel troviamo “Flip to Shhh”, che permette di silenziare la suoneria di una telefonata in arrivo semplicemente appoggiando lo smartphone con lo schermo verso il basso.

Ora però, grazie a Google Telefono, la funzione è disponibile anche sugli smartphone di altri produttori, che potranno dunque silenziare una chiamata in modo decisamente semplice. La funzione, chiamata “Modalità silenziosa” in italiano, sembra essere attiva su numerosi smartphone, stando alle segnalazioni che giungono in Rete, tra cui modelli Xiaomi, Redmi, Samsung e ASUS.

In alcuni casi la funzione è presente ma non funziona, ma il problema sembra essere limitato a pochi modelli. Noi l’abbiamo vista su Xiaomi Mi 10, che con la ROM europea utilizza proprio Google Telefono, e dopo averla attivata dal menu Avanzate delle Impostazioni dell’app abbiamo verificato il suo corretto funzionamento.

La novità arriva a pochi giorni dalla “liberalizzazione” dell’applicazione che ora può essere installata praticamente su quasi tutti gli smartphone Android, oltre a quelli in cui è preinstallata dai produttori. In alcuni casi si tratta di un doppione, visto che diversi produttori avevano già implementato una simile funzione nelle proprie personalizzazioni di Android.

Ora chiunque abbia installato Google Telefono potrà silenziare una chiamata in arrivo in modo semplice e veloce, semplicemente appoggiando lo smartphone con lo schermo verso il basso. Avete già ricevuto questa funzione sul vostro smartphone? Se ancora non avete installato Google Telefono potete utilizzare il badge sottostante per farlo attraverso il Play Store.