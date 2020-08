Così come avviene per gli smartphone più attesi, anche Google Pixel 4a è finito nelle mani dello staff di iFixit, che ha proceduto al suo disassemblaggio.

Fin dalle prime operazioni lo staff di iFixit ha notato diverse somiglianze con il suo predecessore, ossia Google Pixel 3a: la procedura per aprire la scocca non è cambiata e il telaio centrale è molto simile.

Google Pixel 4a fatto a pezzi in video

Dato che si tratta soltanto di un video e non del teardown completo, al momento per il nuovo smartphone di Google non è disponibile un punteggio per la riparabilità (tanto per avere un riferimento, il modello dello scorso anno ha ottenuto 6 punti su 10).

Non ci resta altro da fare che lasciarvi al video realizzato da iFixit. Buona visione:

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo device del colosso di Mountain View troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 730, un display OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12,2 megapixel e una batteria da 3.140 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W).

