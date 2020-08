La funzionalità App Preview Messaging permetteva di ricevere un messaggio anche se la relativa applicazione di messaggistica non era installata sul dispositivo.

La funzionalità era disponibile tramite Google Play Services e fu lanciata in anteprima nel 2016 e interessò prima Google Allo, poi Google Duo e successivamente Google Foto e nel tempo avrebbe dovuto espandersi a sviluppatori di terze parti, tuttavia in questi ultimi quattro anni non è mai uscita dalla fase di accesso anticipato.

Google ritira la funzionalità App Preview Messaging

Ora Google ha ufficialmente deprecato la funzionalità App Preview Messaging, pertanto gli utenti non possono più inviare messaggi con questa modalità.

Probabilmente la maggior parte degli utenti non sentirà la mancanza di questa feature, visto che App Preview Messaging non è stata ben accolta dagli utenti sin dal lancio e le guide pratiche su come disattivare la funzione erano ampiamente consultate.

Google fa notare nella sua pagina di elenco delle API che il programma di accesso anticipato APM si è concluso a partire dal terzo trimestre 2020 e che le relative impostazioni utente verranno rimosse negli aggiornamenti futuri.

Come alternativa Google propone i messaggi aziendali in Google Maps, la Ricerca Google, nonché i siti di terze parti, ma ciò è ben lontano dall’ambizione che Google ha cercato di raggiungere con App Preview Messaging.

Potrebbe interessarti: I messaggi 5G sono disponibili su alcuni smartphone Xiaomi