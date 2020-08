In queste ore veniamo a conoscenza di alcune interessanti novità che riguardano Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G.

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 vicino al lancio

Secondo Galaxyclub il tablet medio gamma di Samsung sarebbe pronto al lancio in Belgio e Olanda. Le informazioni parlano di tre colorazioni (grigia, oro e argento) e la possibilità di scegliere fra varianti con 32 o 64 GB di storage interno. Il display, punto forte del tablet, avrebbe una diagonale da 10,4 pollici IPS con risoluzione da 2000 x 1200 pixel.

Il processore integrato su Samsung Galaxy Tab A7 10.4 dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 662 con 3 GB di RAM ed una batteria da 7040 mAh. Il tablet dovrebbe arrivare nella versione Wi-Fi (SM-T500) e 4G (SM-T505) con prezzi pari a 235 euro per la versione Wi-Fi con 32 GB di storage, 265 euro con 64 GB, 295 euro per la versione 4G con 32 GB e 320 euro per la versione da 64 GB.

Il rilascio dovrebbe essere per il prossimo 11 settembre, ma non abbiamo certezze a riguardo.

Si parla di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Dopo aver visto il design di Samsung Galaxy S20 Fan Edition a 360°, in queste ore il team di Samsung Bulgaria pare abbia fatto qualche piccolo errore di comunicazione per quanto riguarda il portale riguardante la promozione dei 4 mesi di YouTube Premium gratis su device Samsung accedendo con Samsung Members.

Infatti, com’è possibile notare nell’immagine soprastante, il disclaimer pubblicato da Samsung fa esplicitamente riferimento ai dispositivi S20 FE e S20 FE 5G, ovvero Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G.

Tutto questo ci porta a credere che il colosso sud coreano è piuttosto vicino al lancio degli smartphone, e diversi leaker scommettono che avverrà entro il mese di ottobre.