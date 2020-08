Vi è mai capitato di scattare una foto di un prodotto perché è presente del testo di vostro interesse e dovere fare affidamento ad applicazioni con funzione OCR (Optical Character Recognition) per estrapolarlo? Se la risposta è affermativa e se siete possessori di smartphone Xiaomi muniti della MIUI 12, sappiate che l’azienda cinese ha in serbo qualche interessante novità.

Supporto OCR per l’applicazione Galleria

Infatti, com’è possibile notare dalla GIF sottostante, la MIUI 12 è adesso in grado di riconoscere automaticamente il testo presente all’interno di una fotografia salvata all’interno dell’applicazione Galleria, e di estrapolarlo per voi nella sua interezza dandovi anche modo di editarlo a vostro piacimento, il tutto senza essere costretti ad utilizzare un’app di terze parti.

Secondo quanto riportato in rete la funzione è strettamente legata alla presenza della versione 2.2.16.16 (o superiore) dell’applicazione Galleria di Xiaomi e della versione 12.0.0.11 (o superiore) dei servizi cloud Mi Cloud Service. Allo stato attuale sembra che la funzione sia unicamente indirizzata al mercato cinese, come del resto si può notare dall’immagine soprastante, e per una manciata di dispositivi: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra.

La speranza è che la funzione OCR della MIUI 12 per l’applicazione Galleria verrà presto estesa anche per in nostro Paese e su più dispositivi, dandoci così modo di estrapolare e manipolare a piacimento del testo di nostro interesse senza installare app di terze parti.