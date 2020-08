A distanza di un paio di anni dal rilascio di Google Assistant Snapshot, il team del colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di introdurre qualche interessante novità.

L’obiettivo degli sviluppatori è rendere la funzionalità Snapshot più utile e proattiva, in modo da tenere l’utente al passo con le sue attività imminenti, fornendo anche attività consigliate e altre informazioni.

Le novità in arrivo per Google Assistant Snapshot

Oltre alle informazioni essenziali già fornite oggi (come la propria agenda, i tempi del tragitto giornaliero e i promemoria dei pagamenti), la funzionalità inizierà a mostrare un riepilogo di altre attività importanti in alto (come promemoria per imminenti compleanni e festività), con un adattamento in base all’orario e alle interazioni con l’assistente.

Altre novità sono i consigli personalizzati in base alle proprie preferenze per ricette, podcast e persino ristoranti e la possibilità di attivare la funzionalità con il comando “Ehi Google, mostrami la mia giornata” (al momento soltanto in lingua inglese).

Snapshot, infine, si arricchirà di ulteriori notifiche per le attività più importanti, così da visualizzare tutto ciò che può essere rilevante in un unico posto.