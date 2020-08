Fliktu: Share Fast è un’applicazione che punta a migliorare il sistema di condivisione di Android organizzando il relativo menu in base alle app con cui condividete più spesso e a quelle più pertinenti ai contenuti condivisi.

Le app utilizzate più frequentemente per la condivisione avranno la priorità e saranno a portata di mano, con la possibilità di impostare manualmente quali applicazioni vengono visualizzate in alto nel menu e nascondere quelle non utilizzate.

Previous Next Fullscreen

Fliktu: Share Fast migliora il sistema di condivisione di Android

Oltre che dagli appunti, lo strumento permette di condividere direttamente dai link toccandoli e successivamente sfiorando o scuotendo il dispositivo per aprire il menu di condivisione di Fliktu, con la facoltà di scegliere di aprire il link in un’app diversa.

L’interfaccia dell’app presenta un design pulito con animazioni fluide, tuttavia alcune applicazioni forniscono il proprio menu di condivisione e non possono utilizzare Fliktu.

Fliktu: Share Fast è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

Da non perdere: Che le danze sul Play Store abbiano inizio: più di 70 app e giochi in offerta