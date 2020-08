Tracciare le infezioni da COVID-19 in tempi brevi è uno dei metodi migliori per contenere l’epidemia, e riuscire a scovare tracce del virus in appena 15 minuti potrebbe essere una bella svolta: questo è quanto promettono i test dell’antigene sviluppati da Abbott Labs, che possono contare sull’aiuto di un’apposita applicazione mobile.

Solo 15 minuti per trovare il COVID-19 e un’app come “lasciapassare”

Abbott Labs ha ricevuto l’approvazione di emergenza da parte della US Food and Drug Administration per il suo test rapido dell’antigene, capace di rilevare il COVID-19 in soli 15 minuti. Gli investitori hanno dimostrato la loro fiducia e il titolo in borsa ha visto un +8% nella sola mattinata di ieri.

Stiamo parlando del BinaxNOW COVID-19 Ag Card, un kit dalle dimensioni di una carta di credito e dal costo di soli 5 dollari: questo viene consegnato in abbinamento all’app mobile NAVICA, che consentirà a coloro che risulteranno negativi al test (che avviene tramite un tampone nasale) di ottenere una sorta di lasciapassare sanitario con data stampata, che può essere rinnovata ogni volta che viene eseguito un nuovo test (negativo, ovviamente).

Abbott ci crede fermamente e ha già in mente di produrre 50 milioni di test BinaxNOW entro il mese di ottobre. Secondo Joseph Petrosino, professore di virologia presso il Baylor College of Medicine di Houston, Texas, “l’enorme portata di questo test e di questa app consentirà a decine di milioni di persone di avere accesso a test rapidi e affidabili“.

Grazie al nuovo test dell’antigene pensato da Abbott Labs le persone non dovranno più attendere per giorni i risultati dei “classici” tamponi, che a volte ritardano a causa di laboratori troppo oberati o difficoltà negli approvvigionamenti. Certo, BinaxNOW potrebbe risultare meno affidabile rispetto al metodo tradizionale, ma risulta molto più rapido, meno costoso e meno invasivo. Per approfondire l’argomento potete seguire questo link, mentre qui sotto avete già a disposizione, se volte curiosare, l’app per Android.

Al momento, come viene specificato sul sito, è disponibile solo negli Stati Uniti, vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità per altri paesi.