Non può essere piacevole scoprire che nel giro di poco il proprio dispositivo non sarà più supportato da un servizio che rientra tra i fondamentali come WhatsApp, ma fa parte delle dinamiche legate all’obsolescenza a cui devono sottostare anche aziende molto grandi come la controllata da Facebook per garantire adeguata sicurezza a tutti.

Così WhatsApp smetterà presto di supportare tutti gli smartphone che non hanno almeno Android 4.1. I prodotti con Android 4.0.3 e precedenti quindi non riceveranno più aggiornamenti da WhatsApp e ciò significa che se l’app di messaggistica continuerà comunque a funzionare non riceverà novità funzionali né, soprattutto, legate alla sicurezza.

L’anticipazione arriva dall’ultima versione di WhatsApp Beta, la 2.20.198.12, che ha già tagliato i (pochi, va detto) dispositivi con Android 4.0.3 e precedenti ancora attivi, quindi la versione stabile di WhatsApp recepirà la novità a breve. Per chiarezza ricapitoliamo quali smartphone non sono più supportati da WhatsApp.

Android in versione 4.0.3 e precedenti

in versione iPhone con versione di iOS 8 e precedenti

con versione di Nokia Symbian serie 40 e serie 60

Smartphone con Windows Phone

Smartphone con BlackBerry OS

Smartphone con BlackBerry 10

Se vi state chiedendo cosa si può fare per aggirare l’imminente restrizione di WhatsApp, beh la risposta è: niente. Bisogna necessariamente acquistare uno smartphone con un sistema operativo escluso dalla lista sopra.