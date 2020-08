Samsung Health, la piattaforma software che la casa sudcoreana dedica alla salute e al benessere della persona, continua a ricevere molte attenzioni, dagli utenti e da Samsung stessa, che ne sta rilasciando un nuovo aggiornamento.

L’ultima versione disponibile vanta una serie di novità dedicate all’ultimo indossabile presentato nei giorni scorsi, Samsung Galaxy Watch 3, che guadagna alcune funzionalità degne di nota.

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Health

L’aggiornamento in questione segna la versione 6.11.1.001, versione che introduce innanzitutto una migliore integrazione coi propri contatti. In sostanza, ora Samsung Health permette di invitare i propri amici che lo utilizzano direttamente nella scheda dedicata, come visibile dal raffronto fra la vecchia e la nuova versione.

Come anticipato, Samsung ha ben pensato di aggiornare tale app anche in funzione dei suoi ultimi prodotti lanciati, fra cui Samsung Galaxy Watch 3. A partire da questa nuova versione, infatti, gli utenti del nuovo orologio possono utilizzare Samsung Health per accedere all’analisi del VO2max, al punteggio dell’analisi del sonno e ad altre metriche avanzate.

Per il resto, poco altro da aggiungere se non alcune correzioni di bug di vario tipo, e miglioramenti generali delle prestazioni, come sottolinea il changelog relativo della versione in questione.

Come scaricare l’ultima versione di Samsung Health

La versione 6.11.1.001 di Samsung Health dovrebbe essere disponibile a momenti sul Google Play Store e sul Samsung Galaxy Store. È tuttavia possibile scaricare l’aggiornamento relativo direttamente dalla pagina profilo relativa dell’app, o, in alternativa, effettuare il download del file APK da qui.