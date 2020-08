Il 2020 è stato un anno anomalo per tutti i settori, con il fattore pandemia che ha toccato anche il mercato tecnologico – il MWC 2020 è stato proprio cancellato, mentre l’IFA 2020 di Berlino si terrà in maniera diversa dal solito –, per questo motivo idealo, arcinoto comparatore di prezzi, ha deciso di fare il punto della situazione, con specifico riferimento al mercato italiano degli smartphone.

L’indagine di idealo prende in considerazione il periodo da agosto 2019 a luglio 2020 ed è stato eseguito un raffronto con i dati raccolti lo scorso anno nello stesso periodo di riferimento.

Sempre più italiani acquistano smartphone online

La situazione di emergenza sanitaria e di lockdown ha spinto un crescente numero di utenti, anche quelli in precedenza poco avvezzi, a calarsi nella realtà degli acquisti online, tanto che potremmo tranquillamente affermare che il coronavirus ha cambiato le abitudini di acquisto degli italiani.

Anche il mercato degli smartphone è stato interessato da questo trend: secondo i dati raccolti da idealo, l’interesse online degli utenti italiani per gli smartphone è aumentato addirittura del +119,9%, con un picco importante nel mese di novembre, tradizionalmente dedicato alla ricerca online del modello da acquistare, in vista delle offerte del Black Friday e degli arrivi del periodo natalizio (cd. holiday season). Il risparmio desiderato dagli acquirenti italiani è stato in media del 14,8%.

Il dato è ancora più impressionante se si tiene conto del fatto che, sempre secondo i dati di idealo, il 2020 è stato un anno di aumento dei prezzi per gli smartphone, con una media del +17,1%.

Chi (e come) si interessa di smartphone online

Anche questo nuovo studio conferma comunque che gli smartphone interessano maggiormente al pubblico maschile: il 72,9% di coloro che si interessano online al mondo degli smartphone sono uomini, solo il 27,4% donne.

Per quanto attiene alle fasce di età, lo studio mette in evidenza che il 25,5% di chi effettua ricerche online in previsione dell’acquisto di uno smartphone è di età compresa tra i 25 e i 34 anni, seguito dalla fascia 35-44 anni (24,2%). Ben più staccate le altre fasce di età: i più giovani (18-24 anni) si attestano al 10,2%, mentre gli over 65 si stanno interessando maggiormente di smartphone ma non vanno oltre il 7,5%.

Un altro dato interessante riguarda il modo in cui le ricerche suddette vengono effettuate: smartphone hanno ormai un predominio marcato, con un 65% che stacca nettamente desktop (31,2%) e tablet (3,8%).

Guardando invece alla distribuzione regionale di questo aumento di interesse online degli italiani per gli smartphone, lo studio di idealo evidenzia un interesse in crescita in Lazio, Lombardia e Toscana, laddove le regioni meno interessate online sono Calabria, Molise e Basilicata.

Quali smartphone interessano di più agli italiani

Il dato non sorprende più di tanto, comunque lo studio di idealo evidenzia che il brand di maggiore interesse per gli italiani, quando si tratta di ricerche online, rimane saldamente Apple, con iPhone 11 che ottiene la palma di modello più cercato in assoluto.

Se l’interesse online per Apple è cresciuto addirittura del 205%, il secondo posto è appannaggio di Xiaomi (+160,5%), con Samsung a chiudere il podio (105,2%) e Huawei medaglia di legno (98,5%). Ci sono però anche due brand che gli italiani hanno imparato a conoscere ed apprezzare, tanto che l’interesse online nei loro confronti ha avuto un’impennata impressionante: OPPO (+1.109,6%) e OnePlus (+311,1%).

Aspettare conviene: il prezzo ideale

Lo studio di idealo è interessante anche perché prende in considerazione il deprezzamento degli smartphone alla ricerca del momento per acquistarli al prezzo ideale.

Viene ovviamente sconsigliato l’acquisto d’impulso al day one visto che in media il prezzo scende del 10% dopo il primo mese. Gli affari migliori comunque si fanno a 3/4 mesi dall’arrivo sul mercato, quando il prezzo di listino ha ormai subito un calo del 20%.

Gli utenti interessati agli iPhone devono essere più pazienti per risparmiare: gli smartphone Apple calano di prezzo più lentamente, toccando il -20% solo dopo (in media) 10/11 mesi.

I prezzi comunque tendono ad oscillare molto nel corso dei mesi – agosto 2019 ha avuto i prezzi migliori, marzo 2020 i peggiori –, pertanto il metodo migliore per fare acquisti e risparmiare è fatto di monitoraggio e pianificazione. idealo, in questo senso, è di aiuto con la funzione “prezzo ideale”, che avvisa l’utente quando il prodotto desiderato raggiunge l’obiettivo di prezzo. L’utilizzo di un comparatore di prezzi assicurerebbe in questo modo un risparmio pari al 18,3% nell’arco dell’anno.

Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia, si è espresso in questi termini:

«Come evidenziato da questa analisi, saper scegliere il periodo migliore per effettuare l’acquisto di un nuovo modello di smartphone consente di risparmiare e, spesso, concludere dei veri affari: basti pensare che in media dopo 12/13 mesi i prezzi degli smartphone arrivano a calare anche del 30%. Si conferma, quindi, una tendenza che premia sempre in ambito e-commerce: non avere fretta nel completare i propri acquisti, avere pazienza e prendersi del tempo per osservare il mercato».