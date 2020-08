Un utente su Reddit ha ricevuto la nuova interfaccia delle impostazioni di Android Auto tramite i Google Play Services. Come vedremo qualche riga più in basso, la versione 5.5.602944 di Android Auto e la versione 20.30.19 di Google Play Services abilitano alcuni cambiamenti all’interno delle impostazioni di Android Auto.

Novità aggiornamento Android Auto 5.5.602944

La sezione delle impostazioni dice addio al vecchio tasto “Connect car” in favore del nuovo “Connect a car“, il quale si ritiene renda più semplice la fase di connessione dell’autovettura con il proprio smartphone.

Il tap sul nuovo tasto comporta l’attivazione di una nuova pagina in cui vengono mostrate a schermo le informazioni per connettere il proprio smartphone alla macchina tramite cavo USB oppure con l’opzione “Connect using wireless Android Auto“.

Selezionando quest’ultima opzione porta ad un’ulteriore pagina delle impostazioni in cui vengono visualizzati i passi da compiere su come connettersi alla propria auto utilizzando comandi vocali. La pagina presenta anche la sezione “Connect using Bluetooth” che apre una nuova pagina in cui è presente il tasto “Pair a car“.

Le novità appena viste all’interno della news potrebbero non essere ancora disponibili anche se disponete dell’ultima versione di Android Auto. La nuova UI di Android Auto è infatti strettamente legata all’aggiornamento di Google Play Services, pertanto potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che diventi disponibile.

Vi esortiamo quindi a scaricare le ultime versioni di Android Auto e di Google Play Services cliccando sui badge sottostanti.

Android Auto



Google Play Services