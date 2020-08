Il 2020, con l’impatto del COVID-19 e le sue incertezze globali, non riesce a frenare Xiaomi, che continua a crescere: la casa cinese ha infatti diffuso i risultati finanziari relativi al secondo trimestre e al primo semestre 2020, mostrando segni “+” sotto praticamente tutti punti di vista e proseguendo nella sua espansione costante.

Questo è quanto ha dichiarato Xiaomi, ed effettivamente dando un’occhiata ai numeri stiamo parlando di una compagnia in piena salute dal punto di vista finanziario, anche per quanto concerne questa prima parte dell’anno. Relativamente al secondo trimestre 2020 troviamo:

Per quanto riguarda invece l’intero primo semestre 2020 di Xiaomi abbiamo:

fatturato totale di circa 103 , 2 4 miliardi di RMB (+7, 9 % rispetto all’anno precedente);

, 4 miliardi di RMB (+7, % rispetto all’anno precedente); utile lordo di circa 15,2 6 miliardi di RMB (+22,3% rispetto all’anno precedente);

miliardi di RMB (+22,3% rispetto all’anno precedente); utile di circa 6,65 miliardi di RMB (+29,3% rispetto all’anno precedente);

utile netto rettificato non-IFRS di 5 , 67 miliardi di RMB (- 0 , 7 % rispetto all’anno precedente);

, miliardi di RMB (- , % rispetto all’anno precedente); utile per azione è stato di 0, 279 RMB.

Come abbiamo visto, nel 2020 Xiaomi sta festeggiando il suo decimo compleanno (anche con il lancio del flagship Xiaomi Mi 10 Ultra), ma i piani per i prossimi dieci anni sono già definiti: “Guardando al prossimo decennio, ci atterremo fermamente ai nostri tre principi guida: non smetteremo mai di esplorare e innovare, continueremo a offrire prodotti con un forte rapporto qualità-prezzo e cercheremo di realizzare prodotti sempre più cool, in modo da permettere a tutti nel mondo di godere di una vita migliore”.

