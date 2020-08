Questa mattina, in Giappone, Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media: è stato presentato come Sony Xperia 8 Lite, tra le sue caratteristiche identificative troviamo un display da 6 pollici con l’ormai consueto (per la casa nipponica) formato di 21:9 e una doppia fotocamera posteriore, ma anche un marcato sentore di già visto.

Negli ultimi tempi il mercato mobile non se la sta passando affatto bene e anche Sony – per la verità in difficoltà già da prima – ha subìto le ripercussioni della pandemia di Coronavirus. Ecco che allora è stato appena presentato un nuovo modello, anche se non sembra affatto un game changer. Andiamo a conoscerlo meglio.

Sony Xperia 8 Lite: caratteristiche tecniche e design

Se con il nuovo flagship Sony Xperia 1 II la casa giapponese ha fatto un ottimo lavoro, questo nuovo Sony Xperia 8 Lite sembra avere ben poco di nuovo, pare anzi in tutto e per tutto un Sony Xperia 10 (modello dello scorso anno) sotto falso nome.

Il design è praticamente identico al modello dello scorso anno (giudicate da voi guardando le immagini seguenti), ma si fa quanto meno lodare per la scelta dei materiali, visto il frame in metallo e il vetro Corning Gorilla Glass 6 che riveste sia il fronte che il retro del dispositivo. Apprezzabile anche il posizionamento del sensore di impronte digitali sul lato destro di Sony Xperia 8 Lite, una soluzione che il produttore impiega ormai da anni e che è l’ideale per i device privi di schermo OLED.

La dotazione tecnica di Sony Xperia 8 Lite comprende un display LCD da 6 pollici con risoluzione Full HD+, rapporto d’aspetto di 21:9, dunque piuttosto allungato, con una vistosa cornice superiore. Motore del device è il non più recentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 630 a 14 nm ed è affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Il comparto fotografico è affidato ad una singola unità anteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e ad una doppia posteriore con principale da 12 MP (apertura f/1.8) e secondaria da 8 MP (apertura f/2.4). Sony non specifica di che fotocamera secondaria si tratti, ma la pagina ufficiale del prodotto contiene riferimenti alla sfocatura dello sfondo e allo zoom ottico 2x, insomma niente ultrawide. Tra le funzioni dedicate al comparto imaging vengono segnalati foto e video in 21:9, selfie portrait, registrazione video in 4K, slow motion a 120 fps, Steady Shot/Electronic Video Stabilization (EIS).

Lo smartphone arriva sul mercato con un anacronistico Android 9 Pie e dispone di una batteria da 2.870 mAh con supporto alla funzione Adaptive Charging (regola la velocità di ricarica in base alle abitudini dell’utente per preservare più a lungo la salute della batteria).

Ecco un riepilogo della scheda tecnica del dispositivo.

Scheda tecnica di Sony Xperia 8 Lite

Display LCD da 6 pollici con risoluzione Full HD+, rapporto d’aspetto di 21:9 e vetro Corning Gorilla Glass 6

SoC Qualcomm Snapdragon 630 a 14 nm con GPU Adreno 508

Singola fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0

Doppia fotocamera posteriore con principale da 12 MP (apertura f/1.8) e secondaria da 8 MP (apertura f/2.4)

4 GB di RAM

64 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite microSD

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività single SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5mm

Sensore di impronte digitali laterale

Batteria da 2.870 mAh con Adaptive Charging

Dimensioni: 158 x 69 x 8,1 mm

Peso: 170 g

Colori: Bianco, Nero

Prezzo e disponibilità di Sony Xperia 8 Lite

Sony Xperia 8 Lite sarà disponibile all’acquisto in Giappone a partire dal 1 settembre 2020, al prezzo di listino di 28.500 JPY (circa 227 euro al cambio attuale).

Non ci sono informazioni in merito all’eventuale disponibilità futura su altri mercati, in ogni caso difficilmente ne sentiremo la mancanza.

