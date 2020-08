Se credete che Samsung abbia esaurito le frecce al proprio arco per quanto riguarda lo sviluppo di smartphone pieghevoli a seguito del lancio di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, dovete ricredervi: gli ultimi rumor indicano che il colosso sud coreano sarebbe già a lavoro su almeno tre nuovi smartphone con display pieghevole.

Tre nuovi foldable a partire dal 2021

Il rumor in questione indica che la compagnia sarebbe a lavoro su Samsung Galaxy Z Fold Lite, Samsung Galaxy Z Fold S e Samsung Galaxy Z Fold 3. Benché le notizie siano ancora piuttosto esigue, pare che l’azienda abbia intenzione di montare un pannello pieghevole in plastica chiamato “colorless polyimide” (CPI) su Samsung Galaxy Z Fold Lite per motivi economici, virando invece sul classico display Ultra Thin Glass (UTG) sul modello di punta Samsung Galaxy Fold 3.

Su quest’ultimo si indica la possibilità del supporto alla S Pen, il che fa da coro al rumor dell’altro giorno che vede l’arrivo della S Pen anche su Samsung Galaxy S21 e il conseguente addio alla serie di smartphone Samsung Galaxy Note.

Venendo invece al modello Samsung Galaxy Z Fold S, questo dispositivo dovrebbe montare una cerniera in grado di offrire un’apertura interna ed esterno del pannello pieghevole.

Cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda i prezzi? Per ora possiamo affidarci solo ad alcuni rumor per quanto riguarda Samsung Galaxy Z Fold Lite. Lo smartphone dovrebbe essere presentato entro la prima metà del 2021 ad un prezzo inferiore a 1000 dollari, un prezzo possibile solo grazie all’implementazione del pannello CPI.