Si avvicina al termine l’iniziativa promozionale legato alla Shopping Week di AliExpress e Blackview che culminerà nell’evento del 28 agosto. Blackview è uno dei produttori più importanti nel settore dei rugged phone, quella categoria di smartphone resistenti ai qualsiasi maltrattamento.

Fino al 28 agosto dunque i principali modelli, come Blackview BV9900 Pro, BV6300 Pro, BV4900 e numerosi altri, sono scontatissimi rispetto al prezzo di listino e rappresentato un’ottima possibilità per quegli utenti che stanno pensando all’acquisto di un rugged phone.

Blackview BV9900 Pro

È il re incontrastato dei rugged phone, con la sua telecamera termica e una scheda tecnica che non ha niente da invidiare agli smartphone “tradizionali”. In occasione della vendita promozionale AliExpress 828 è in promozione al prezzo più basso di sempre, 399,99 dollari (360 euro) e difficilmente potrete avere un’occasione simile per i mesi a venire.

Blackview BV6300 Pro

Se il vostro budget è più modesto ecco Blackview BV6300 Pro, con una quadrupla fotocamera posteriore, con ultra grandangolare e modalità notturna. Decisamente leggero (230 grammi) vista la media della categoria, e le dimensioni sono inferiori a molti smartphone più blasonati.

Ottimo anche in questo caso il prezzo, che si attesta a 179,70 dollari (162 euro), davvero niente male.

Blackview BV4900

Scontatissimo anche il nuovo rugged Blackview BV4900, il cui design si ispira a una capsula spaziale, con una costruzione ancora più accurata per risultare estremamente resistente ai maltrattamenti, all’umidità, alle temperature estreme e ad acqua e sporco. Potete acquistarlo a 85,79 dollari (circa 77 euro) fino al 28 agosto.

Blackview A80

Blackview non fa solo rugged phone e ne è la prova Blackview A80, uno smartphone entry level caratterizzato da un design gradevole, cover a gradiente di colore e un prezzo davvero imperdibile. Potete acquistarlo a soli 59,99 dollari, circa 54 euro.

Blackview Tab 8

Se state cercando un tablet, ecco Blackview Tab 8, con schermo FullHD+ da 10 pollici, spessore di appena 8,9 mm e batteria da 6.580 mAh. Non manca la connettività 4G, per poterlo utilizzare ovunque, grazie anche ad Android 10.

Potete portarlo a casa a soli 127,99 dollari (circa 115 euro).

Blackview X1 e X2

Chiudiamo con le offerte dedicate agli smartwatch Blackview X1 e X2, in grado di riconoscere 9 diverse modalità sportive, con 10 giorni di autonomia e la resistenza alle immersioni fino a 50 metri. E non manca la possibilità di effettuare chiamate tramite lo smartphone, direttamente dal polso.

Blackview X1 è in vendita a circa 30 euro mentre Blackview X2 è in vendita a circa 26 euro.

Per tutti i dettagli sulla promozione vi invitiamo a visitare la pagina speciale della promozione AliExpress 828, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria