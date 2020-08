Torniamo ad occuparci di LG Wing, uno smartphone che si caratterizza per un design decisamente fuori dal comune grazie ad un secondo display a rotazione orizzontale.

Lo staff di Android Authority ha ottenuto un video esclusivo che mostra una versione quasi definitiva del telefono, filmato che ci consente di capire come potrebbe essere sfruttato il secondo schermo e che, allo stesso tempo, ci suggerisce che la commercializzazione dello smartphone non dovrebbe essere troppo lontana.

LG Wing e il suo design rivoluzionario

Il video in questione, infatti, ci mostra il secondo display aperto con una forma a “T”: il pannello primario è dedicato alla navigazione a schermo intero mentre in quello più piccolo si visualizzano i controlli di riproduzione della musica e una chiamata in entrata.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, LG Wing dovrebbe poter contare su uno schermo principale da 6,8 pollici e uno secondario schermo da 4 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765 o 765G.

Purtroppo al momento non ci sono informazioni su quando tale device potrebbe essere lanciato ma, considerando quanto sia innovativo questo tipo di design (e le elevate potenzialità che può vantare in termini di esperienza utente), è probabile che sarà lanciato solo in quantità limitate e ad un prezzo molto alto. Staremo a vedere.