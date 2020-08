Quest’oggi gli utenti munti di Google Chrome saranno contenti di apprendere l’arrivo della tanto attesa versione 85 sia per desktop che per dispositivi mobile.

Novità aggiornamento Google Chrome 85

La versione 85 di Google Chrome per dispositivi Android presenta un menu di condisione leggermente rinnovato. Infatti, come si può notare dalle immagini sottostanti, il classico menu di condivisione offre adesso una vista più pulita e fruibile. I tasti rapidi per “copiare il link”, “stampare” e “inviare la pagina ad altri dispositivi”, sono stati elevati in una sezione a parte rispetto alla precedente build di Google Chrome. La porzione inferiore della UI presenta poi le scorciatoie rapide a sette applicazioni, con la possibilità poi di accedere all’intera lista delle app tappando il classico tasto “more”.

Il browser web per mobile acquisisce poi una feature da tempo disponibile sulla controparte desktop: il tasto rapido per passare rapidamente ad un tab già aperto corrispondente ad una chiave di ricerca. Alcune volte capita di avere in background un tab e di cercare nuovamente lo stesso risultato; in questo caso una piccola icona di fianco all’URL permette di visitare il tab già attivo evitando così di aprirne un altro.

Infine, in un esercizio di cooperazione fra il client deskop e quello mobile, gli smartphone muniti di Google Chrome potranno scannerizzare un particolare codice QR creato direttamente sull’applicazione per desktop per visitare una determinata pagina web.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento alla versione 85 di Google Chrome per Android è attualmente in fase di rollout. Per scaricarlo vi basta cliccare sul badge del Play Store sottostante, oppure cliccare questo link di APK Mirror per installare manualmente l’APK.