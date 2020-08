Facebook migliora il servizio Messenger Rooms su Android facilitando il suo utilizzo e preparando il campo per una novità particolarmente richiesta: gli sfondi personalizzati. Scopriamo come funzionano questi ultimi e cosa cambia al’interno dell’app.

Facebook Messenger Rooms migliora ed è più semplice

Messenger Rooms, per chi non lo conoscesse, è il servizio pensato da Facebook per le videochiamate di gruppo, che in questo periodo di emergenza COVID-19 sono tornate particolarmente alla ribalta (soprattutto durante il lockdown). Dopo le novità viste il mese scorso riguardanti Messenger Rooms e le live su Facebook, l’app per Android e iOS sta iniziando ad accogliere qualche miglioramento all’interfaccia.

I cambiamenti introdotti rendono l’adesione e la gestione delle stanze virtuali più semplici: quelle in cui siamo stati invitati sono ora disponibili nella parte superiore all’interno della scheda Chat, vicino all’opzione per creare una nuova videochiamata, e il tutto inizia ad assomigliare sempre più all’interfaccia delle storie Instagram e Snapchat.

Creando una stanza possiamo configurarla per un’attività personalizzata, impostando l’orario di inizio e gli invitati, e inviare una notifica agli amici attraverso Facebook Messenger per essere sicuri che non gli sfugga. Non manca poi la possibilità di eliminare le Rooms che non ci interessano più o modificarle. Qui in basso abbiamo qualche screenshot che ci mostra le novità in distribuzione.

In arrivo gli sfondi personalizzati su Messenger Rooms

Messenger Rooms sta per accogliere gli sfondi personalizzati, che si aggiungeranno agli effetti in Realtà Aumentata e agli sfondi predefiniti. Come suggerisce il nome stesso della funzione, sarà presto possibile selezionare a piacimento un’immagine, una foto o persino una GIF da utilizzare come sfondo all’interno di una videochiamata.

I cambiamenti all’interfaccia di Facebook Messenger Rooms sono attualmente in distribuzione sulle app per Android e iOS e arriveranno nella versione desktop nei prossimi mesi. Per quanto riguarda gli sfondi personalizzati c’è da attendere ancora qualche settimana, e non è ancora chiaro se raggiungeranno altri servizi compatibili con Rooms, come WhatsApp.