Chi ha seguito i primi passi di OnePlus ricorderà l’interfaccia che ha equipaggiato il primo smartphone. Era la Cyanogen OS commissionata agli sviluppatori della CyanogenMod, ROM molto nota tra gli appassionati di modding poi confluita nel progetto LineageOS.

Nel 2015 OnePlus ha deciso di sviluppare il firmware in casa pur mantenendo l’impronta del precedente, rimanendo cioè aderente al concetto di Android “puro”. Quell’interfaccia, come tutti sappiamo, ha preso il nome di OxygenOS che cinque anni più tardi è tra le migliori per leggerezza ed efficacia.

Evidentemente azzeccata è stata anche la scelta del nome a cui si è arrivati con un contest che ha coinvolto gli utenti. C’erano quindi diversi nomi in lizza, ma quali erano? OnePlus ne ha pubblicati dieci su Twitter, chiedendo se la scelta di preferire OxygenOS cinque anni dopo appaia ancora come quella corretta.

Ecco le dieci denominazioni pubblicate da OnePlus che avrebbero potuto identificare la UI che oggi conosciamo come OxygenOS:

Opus

Nomad OS

CosmOS

Muse

Karma

OnePlus ROM

StratOS

Carbon

ElementOS

DaVinci

Tra questi ce n’è qualcuno che avreste preferito a OxygenOS? Oppure avreste saputo partorirne uno migliore? Fateci sapere la vostra nei commenti.

