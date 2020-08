L’operatore virtuale Full MVNO CoopVoce svela ufficialmente la nuova offerta CoopVoce Top 40 che prenderà il posto dell’attuale promozione estiva CoopVoce Top 20. Infatti, a partire dal prossimo 10 settembre 2020 e fino al 14 ottobre 2020, tutti i nuovi clienti e chi già possiede una SIM con l’operatore potranno attivare l’offerta CoopVoce Top 40.

Minuti illimitati e 40 GB a 9,50 euro al mese

Questa, in dettaglio, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 40 GB di traffico dati su rete TIM 4G (velocità massima in download pari a 100 Mbps e 50 Mbps in upload) al costo di 9,50 euro al mese. I nuovi clienti, così come chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da un altro operatore, non dovranno sostenere alcun contributo di attivazione; discorso diverso invece per chi è già cliente: in questo caso sarà presente un contributo di attivazione pari a 9 euro che verrà automaticamente scalato assieme al costo del primo mese.

I nuovi clienti che richiederanno di attivare CoopVoce Top 40 sosterranno però un costo iniziale pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta Top 40, come del resto tutte quelle di CoopVoce, permette di utilizzare i giga di traffico, i minuti di chiamate e gli SMS anche in roaming nei paesi europei.

