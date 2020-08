Ha preso il via oggi la prima fase dell’iniziativa “Back to School” di Xiaomi, valido su Mi Store, il negozio ufficiale online del colosso cinese. Avete tempo fino al 30 agosto per approfittare delle promozioni, che permettono di risparmiare fino al 32% sull’acquisto di tantissimi prodotti a marchio Xiaomi e Redmi.

Prima di segnalarvi le offerte più interessanti, che saranno affiancate dalle tante offerte del giorno, vi ricordiamo che potete utilizzare il codice BTSCH1 per ottenere un extra sconto di 10 euro su tutti gli ordini superiori ai 100 euro.

Offerte del giorno Mi Store

25 agosto 21:00-23:00 Redmi Note 9S a 189,90 euro invece di 229,90 euro

26 agosto 08:00-10:00 Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite a 39,99 euro invece di 49,99 euro

26 agosto 10:00-12:00 Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 289,90 euro invece di 369,90 euro

26 agosto 15:00-17:00 Redmi Note 8T (4-64 GB) a 159,90 euro invece di 229,90 euro

Tutte le offerte sono visibili a questo indirizzo.

Offerte Back to School Xiaomi

Sono particolarmente interessanti le offerte del “Back to School” di Xiaomi , tra le quali spicca la versione Orange di Redmi Note 8 Pro, acquistabile dal 27 agosto a 199,90 euro invece di 299,90 euro. Ottimi sconti anche per Poco F2 Pro, proposto in abbinamento alle Mi True Wireless Earbuds, per la serie Redmi Note 8, abbinata al Power bank Redmi e alla più recente serie Redmi Note 9, che permette di ottenere Xiaomi Mi Band 5 aggiungendo solo 9,99 euro.

Trovate l’elenco completo, che include oltre agli smartphone Xiaomi e Redmi anche i tantissimi prodotti dell’ecosistema della compagnia asiatica (cuffie, TV, monopattini, lampade, aspirapolvere e molto altro) visitando il link sottostante.