Sono ormai passati diversi mesi da quando il Coronavirus è stato dichiarato come emergenza mondiale, ma ancora oggi sono ben visibili gli enormi danni in ambito economico che il lockdown ha avuto e sta ancora avendo per le maggiori realtà nel mercato mobile. Infatti, secondo le ultime valutazioni realizzate da Gartner, l’intero indotto cede il 20,4% su base annua rispetto allo scorso anno registrando 295 milioni di unità vendute durante il Q2 2020.

Samsung e Huawei in cima alla classifica

Come viene sottolineato all’interno del rapporto, “fra i cinque maggiori brand di smartphone, Samsung ha registrato il più grande calo delle vendite, mentre le vendite di smartphone di Apple sono state quasi stabili su base annua. Sebbene Huawei sia diminuita anche nelle vendite di smartphone YoY, ha registrato una crescita del 27,4%, trimestre su trimestre“.

L’ottimo risultato del colosso cinese pone Huawei virtualmente al primo posto della classifica delle vendite assieme a Samsung. Quest’ultima ha commercializzato 54.7 milioni di smartphone che rappresentano un calo piuttosto importante rispetto ai 75 milioni di dispositivi commercializzati durante il Q2 2019; Huawei, come avevamo già visto, può godere di una forte dominanza del mercato domestico in cui detiene quasi il 43% di market share.

Apple, invece, chiude la classifica dei migliori brand piazzandosi al terzo posto con un calo delle vendite di appena lo 0.4%, mentre soffrono anche le altre big cinesi del calibro di Xiaomi e OPPO, rispettivamente con un calo pari al -21.5% e -15.9%.