TIM, WINDTRE e Vodafone affinano le proprio offerte operator attack per attirare l’attenzione di clienti Iliad e non solo. In questo articolo andremo a vedere quali sono queste offerte e cosa offrono.

Offerte TIM operator attack

L’offerta TIM Supreme New è indicata per tutti i clienti Iliad, PosteMobile e 1Mobile. Essa prevede minuti illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G a 5,99 euro al mese. Ad essa si può aggiungere anche l’opzione TIM Star 20 GB pagando 2 euro in più al mese arrivando così a 70 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese.

TIM Mercury 50 GB offre invece minuti illimitati e 50 GB di traffico dati a 7 euro al mese. Tale offerta è indirizzata ai clienti Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. È inoltre disponibile l’offerta TIM Special x Te che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico 4G a 9,99 euro al mese con 12 euro di costo di attivazione.

Offerte WINDTRE operator attack

WINDTRE svela una serie di offerte limitate ai soli rivenditori aderenti, alcune delle quali attivabili solo in alcune province come ad esempio Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani, Trieste e Venezia, a cui si affiancano anche altre offerte attivabili su tutto il territorio nazionale.

GO.50 Top+ LE è attivabile solo in alcune province e prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni operatori virtuali.

L’offerta GO.70 Fire+ LE prevede minuti illimitati, 200 SMS e 70 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo, mentre GO.100 Fire+ LE offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con pagamento su carda di credito o conto corrente.

Per quanto riguarda le offerte disponibili su tutto il territorio nazionale, WINDTRE svela le offerte GO 100 Fire Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con pagamento automatico, oppure GO 50 Fire che offre minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Offerte Vodafone operator attack

Venendo infine a Vodafone, l’operatore rosso prevede una serie di offerte operator attack in rivenditori aderenti a partire da 6,99 euro al mese. I clienti provenienti da Iliad e altri operatori virtuali possono attivare Vodafone Special Unlimited Edition che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico 2G, 3G e 4G a 7 euro al mese. Questa offerta può essere attivata dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e altri operatori virtuali.

Oltre a questa offerta è possibile attivare anche Vodafone Special Giga con modalità di pagamento Smart Pay, quindi con addebito su conto corrente o carta di credito. Questa offerta prevede minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti, 70 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 9,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 0,01 centesimi di euro. L’offerta è attivabile per gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima e 1Mobile.

