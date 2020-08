Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ (anche nelle varianti 5G) e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G si aggiornano in Italia alla One UI 2.5: la nuova versione dell’interfaccia prende alcune delle novità che abbiamo visto su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra e sarà disponibile per tanti altri modelli di smartphone del produttore.

Novità aggiornamento One UI 2.5 per Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G

La One UI 2.5 è stata introdotta dal produttore sud-coreano con i Samsung Galaxy Note 20 e, come abbiamo visto, questa volta saranno diversi i modelli a non restare indietro. I primi a riceverla non potevano che essere Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (oltre a Samsung Galaxy Z Flip), che poche ore dopo l’avvio del rollout stanno già accogliendo i nuovi firmware G98xBXXU4BTH5 e G98xFXXU4BTH5 in Italia.

Il nuovo aggiornamento software porta diverse novità e affinamenti a bordo dei top di gamma 2020, tra le quali troviamo DeX wireless per il collegamento alle smart TV, la modalità video Pro avanzata, Audio Bookmark per la sincronizzazione di appunti, connettività Wi-Fi avanzata per le password e, finalmente, la possibilità di sfruttare le gesture di navigazione anche con i launcher di terze parti. Integrate anche le patch di sicurezza di agosto 2020.

L’aggiornamento di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ (anche nelle rispettive versioni 5G) e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G alla One UI 2.5 necessita del download di poco più di 1 GB: il nostro consiglio è dunque quello di scaricarlo e installarlo solo sotto rete Wi-Fi, per non sfruttare troppo i “preziosi” dati.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G alla One UI 2.5 potete semplicemente recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. L’update è in distribuzione in Italia per le varianti no brand, brand Vodafone e brand TIM, quindi non dovreste avere difficoltà a trovarlo sul vostro smartphone.

