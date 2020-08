Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è già uno smartphone premium, ma in queste quattro lussuose edizioni limitate realizzate da Caviar – brand avvezzo ad operazioni di questo tipo – diventa ancora più esclusivo e alla portata di pochi utenti.

La nota azienda russa ha infatti creato delle versioni personalizzate da un punto di vista estetico, denominate Eternity e contraddistinte dall’utilizzo di materiali lussuosi come marmo e oro rosa: il primo è pensato per rendere omaggio al mondo dell’arte e dell’architettura, il secondo costituisce invece l’interpretazione di Caviar del nuovo Mystic Bronze di Samsung. Le quattro versioni sono visibili nell’immagine seguente, ma meritano di essere conosciute meglio singolarmente.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hagia Sophia Edition

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hagia Sophia Edition, come si evince dal nome, è ispirato alla Basilica di Santa Sofia di Istanbul ed è contraddistinto dall’utilizzo di marmo di colore nero sulla cover posteriore, contornato da un bordo rose gold con eleganti incisioni artistiche.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hagia Sophia Edition verrà realizzato da Caviar in sole 99 copie e il prezzo per accaparrarsene una è da capogiro: 5.830 dollari (ovvero 4.942 euro al cambio). Ecco il link al sito di Caviar per acquistarlo:

Samsung Galaxy Note20 Ultra Parthenon Edition

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Parthenon Edition, la seconda edizione limitata realizzata da Caviar, rende omaggio al Partenone di Atene, il tempio simbolo dell’Acropoli ateniese e dedicato alla dea Atena.

La finitura in marmo in questo caso è di colore bianco-grigio chiaro, mentre le incisioni sul bordo rose gold sono pensate per richiamare le colonne del Partenone.

Come per il primo, anche di Samsung Galaxy Note 20 Ultra Parthenon Edition saranno disponibili solo 99 copie, ma il prezzo rimane proibitivo per molti: 5.750 dollari (ovvero 4.874 euro al cambio). Ecco il link al sito di Caviar per acquistarlo:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Forbidden City Edition

Proseguiamo con la terza versione speciale: Samsung Galaxy Note 20 Ultra Forbidden City Edition, come si intuisce dal nome, è dedicato alla Città Proibita di Beijing. In questo caso la finitura in marmo è di colore verde, mentre le incisioni sul bordo rose gold rimandano alle decorazioni dei monumenti della Città Proibita.

Come per le due precedenti Limited Edition, verranno prodotti soltanto 99 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Forbidden City Edition e per portarsene uno a casa sarà necessario un esborso di 6.060 dollari (oltre 5.130 euro al cambio). Siete disposti a spendere tanto? Ecco il link al sito ufficiale Caviar per acquistarlo:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra St. Basil’s Cathedral

La quarta edizione limitata creata da Caviar è anche la più cara di tutte. Samsung Galaxy Note 20 Ultra St. Basil’s Cathedral, con le sue finiture in marmo rosso e le decorazioni ornamentali in rilievo sul bordo rose gold, rende omaggio alla Cattedrale di San Basilio di Mosca, nota anche come cattedrale dell’Intercessione della Madre di Gesù sul Fossato.

Come per gli altri tre, anche di Samsung Galaxy Note 20 Ultra St. Basil’s Cathedral ce ne saranno soltanto 99 esemplari e il prezzo richiesto è il più alto di tutti, parliamo di 6.260 dollari, vale a dire poco più di 5.306 euro al cambio attuale. Se siete così temerari da volerne uno, eccovi il link per acquistarlo:

Se invece nessuna di queste edizioni limitate vi piace da un punto di vista stilistico o semplicemente non siete disposti ad investire così tanto per uno smartphone – che con Caviar diventa a tutti gli effetti un oggetto di lusso – potreste benissimo pensare di “accontentarvi” di un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G standard. Eccovi la nostra recensione completa per aiutarvi nella scelta.