Secondo precedenti leak di Samsung Galaxy M51, il nuovo terminale di Samsung dovrebbe essere presentato il prossimo mese con un comparto hardware da medio gamma puro. In queste ore un nuovo leak pubblicato da @sudhanshu1414 ci offre quelle che dovrebbero essere le immagini render ufficiose del nuovo smartphone di Samsung.

Design classico con fotocamera ad L

Le immagini ritraggono lo smartphone nelle colorazioni bianca e nera, con tanto di sensore per le impronte digitali sul lato destro – molto probabile la presenza di un pannello IPS invece di un OLED -, ed una fotocamera posteriore quadrupla con design a L.

Difficile non notare molte similitudini con il design di un altro smartphone della compagnia sud coreana, Samsung Galaxy A71, così come sembrano presenti diverse similitudini anche per quanto riguarda la componente hardware e la scheda tecnica.

Samsung Galaxy M51 dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni con processore Snapdragon 730, 8 GB di RAM, Android 10, 128 GB di storage interno e con modulo fotografico munito di quattro sensori. Ovviamente si tratta di informazioni che non sono state in alcun modo confermate dalla compagnia, ma è molto probabile che si riveleranno veritiere.

Purtroppo resta ancora ignoto il prezzo di lancio di Samsung Galaxy M51, il quale dovrebbe essere piuttosto concorrenziale.