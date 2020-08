Dal 2017 l’applicazione Google Fotocamera ospita dei divertenti adesivi AR che consentono di “rallegrare” foto e video, feature che di recente è stata ribattezzata Playground e che, a quanto pare, non sarà integrata nei prossimi modelli della gamma Google Pixel.

Google, infatti, ha deciso di abbandonare il supporto per questi personaggi Playmoji sui futuri device e ciò a partire da Google Pixel 4a, sul quale la modalità Playground non è più presente (non viene più visualizzata quando si passa alla scheda “Altro” all’interno dell’app fotocamera).

Playground saluta gli smartphone Pixel più nuovi

Pare che i possessori di Google Pixel 4a possano ancora procedere all’installazione dell’app Playground dal Google Play Store (si trova qui) ma senza che vi siano modifiche rilevanti per gli utenti.

Il team di Google ha precisato di avere in progetto di continuare a portare ARCore e le ultime feature in questo settore su Google Pixel 4a, aggiungendo che Playground continuerà a essere supportato sui dispositivi Pixel precedenti e che gli sviluppatori in futuro lanceranno nuove funzionalità per la Realtà Aumentata per tutti gli utenti (che il riferimento sia agli animali 3D?!).

