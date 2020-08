ASUS ZenFone 7 rappresenta il nuovo smartphone di fascia alta del colosso taiwanese, ed in queste ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire molto sulle sue caratteristiche per via di una lunga scia di leak e rumor. Infatti, oltre alla conferma che verrà presentato domani 26 agosto, in queste ore un video hands-on ci offre una vista esclusiva ed inedita di come si presenta il terminale dal vivo.

Fotocamera rotante e display edge-to-edge

Malgrado la qualità del video in questione non sia di alto livello, purtroppo si ferma a 240p, è possibile notare alcune caratteristiche peculiari di ASUS ZenFone 7, come ad esempio il pannello frontale edge-to-edge con cornici ottimizzate e l’assenza di notch o moduli punch hole, come del resto avevamo visto in queste immagini leak.

L’aspetto iconico di ASUS ZenFone 7 è evidentemente il sistema motorizzato di fotocamere principali: queste, poste sul retro, possono ruotare lungo l’asse orizzontale per sbucare sopra la cornice superiore ed essere così utilizzate come fotocamere selfie.

Dal video è possibile notare come il sistema motorizzato sia piuttosto rapido ed in grado di posizionarsi in vari angoli di apertura, così come risulta ben evidente la tacca presente nel telaio in alluminio per permettere al modulo di ruotare su se stesso.

Che dire: ASUS ZenFone 7 è ormai prossimo alla sua presentazione ufficiale, e questo video hands-on ci offre una visione privilegiata a poche ore dal suo lancio.

In copertina ASUS ZenFone 6